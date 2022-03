Ao buscar informações junto ao sistema, policiais constataram que o Corsa foi furtado - Foto PRF/Divulgação

Ao buscar informações junto ao sistema, policiais constataram que o Corsa foi furtado Foto PRF/Divulgação

Publicado 12/03/2022 15:51

Campos - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem apresentado resultados bastante positivos na área de atuações da delegacia de Campos dos Goytacazes (RJ), na BR-101 e na 356. Além de carros e motoristas com documentações irregulares, a semana foi marcada por recuperações de veículos roubados e furtados.

O caso relevante mais recente aconteceu às 10h deste sábado (12), no km 78 da BR-101; em procedimento de fiscalização, ao abordar um Corsa GM, cor cinza, conduzido por A. F. A. de R., a equipe constatou que o veículo é furtado.

Na consulta aos sistemas da PRF, os policiais conseguiram os detalhes, apontando que o furto ocorreu em 29 de janeiro deste ano, fato registrado na 38ª Delegacia de Polícia Civil, próxima da Estação Brás de Pina, na Cidade do Rio de Janeiro.

Além do motorista, duas pessoas se encontravam no interior do carro, mas os policiais não deram informações sobre a ficha dos mesmos.

Segundo a assessoria de comunicação da PRF/Campos, “em razão dos fatos apurados, o condutor foi encaminhado à presença da autoridade policial, na 134ª Delegacia de Polícia Civil, para as providências e esclarecimentos necessários”.

Seguindo uma filosofia de trabalho pautada de forma didática, a PRF tem orientado os motoristas a evitar dirigir se não estiverem descansados “e em condições físicas e psicológicas para a condução do veículo”. Outro fator alertado é para que haja um planejamento de abastecimento e alimentação.

Os policiais orientam, ainda, para a importância (e obrigação) do uso do cinto de segurança; e que o número de passageiros não pode exceder a capacidade máxima prevista pelo manual do veículo. Quanto ao uso de bebida alcoólica, o alerta é definido em um chavão antigo: “se beber, não dirija”.