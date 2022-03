Programa do governo federal aprimora trabalhos dos Agentes Combate às Endemias em cursos gratuitos

Quem atua como agente do CCZ terá oportunidade de se aprimorar gratuitamente - Foto César Ferreira/SupCom/Divulgação

Publicado 13/03/2022 13:28

Campos - “Saúde com Agente” está sendo adotado pela prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), visando aprimorar os trabalhos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). O programa é garantido pelo Ministério da Saúde e oferece cursos técnicos, sem nenhum custo para os interessados.

As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira (14), com encerramento previsto para 18 de abril. No portal da prefeitura podem ser observados mais detalhes, mas nota publicada neste final de semana adianta que para participar, o candidato deverá preencher um formulário eletrônico disponibilizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que será responsável pela análise das inscrições.

O número de vagas disponibilizadas é 200 mil (para todo o país), sendo 138 mil para o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e 62 mil para o Curso Técnico em Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias para todos os municípios que aderiram ao programa.

De acordo com a Superintendência de Comunicação de Campos, para participar dos cursos, os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da Família e no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) deverão comprovar vinculação ao Sistema Único de Saúde (SUS), “atestando a atuação como agente de saúde devidamente preenchido e assinado pela chefia do candidato ou gestor, cuja emissão foi iniciada pela diretoria de Atenção de Básica na última quinta-feira (10)”.

O diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro, orienta que, “como a ocupação das vagas de cada curso observará a ordem de envio da inscrição por parte dos candidatos, nós cuidamos para que as declarações de vínculo fossem emitidas para os interessados assim que o edital foi publicado e já possam se inscrever nas primeiras horas em que o formulário eletrônico for liberado pela UFRGS”.