Até há pouco tempo, aposentados da PreviCampos só tinham como opção a sede da instituição - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 15/03/2022 21:29

Campos - Além de acesso a qualquer informação em tempo real, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) podem fazer tudo de casa, sem burocracia e sem ter que aguardar em fila. A Prova de Vida faz parte do sistema, dentro de uma parceria firmada pelo Instituto de Previdência (PreviCampos) com o Centro de Informações e Dados (Cidac).

A orientação do presidente da PreviCampos, Mário Filho, é que os segurados se orientem e utilizem o sistema on-line da instituição, que está realizando a Prova de Vida dos nascidos no mês de março, além do atendimento presencial.

“A Prova de Vida começou em julho do ano passado e trouxe a opção on-line como alternativa, principalmente, em virtude da pandemia da Covid-19”, afirma Mário Filho, lembrando que este ano, o censo voltou a ser realizado no mês de aniversário dos segurados.

“No ano passado, recadastramos os aposentados e pensionistas nascidos de janeiro a dezembro a partir de julho, seguindo o calendário; este ano, voltamos a fazer a Prova de Vida no mês de aniversário de cada um deles”. Na opinião do presidente, a Prova de Vida é fundamental para atualização dos dados dos segurados junto ao PreviCampos.

A diversificação do sistema on-line tem facilitado os beneficiários também no agendamento para atendimento, além de informações como contracheque, processos, informe de rendimentos, perícia, Estatuto do Idoso, simulações de aposentadoria e benefícios entre outros. Mas, caso a opção seja presencial, o endereço do PreviCampos é Alberto Torres, 173. Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.