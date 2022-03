O registro foi feito na 134 DP, que está investigando o caso - Foto Rede Social/Divulgação

Publicado 16/03/2022 13:11

Campos - A Polícia Civil investiga assassinato de David Carlos, 31 anos, na madrugada desta quarta-feira (16), com cerca de 20 tiros, em Campos dos Goytacazes (RJ). O fato aconteceu no Jardim Flamboyant, bairro nobre da Cidade, e há suspeitas de que tenha sido praticado por duas pessoas, que estariam em uma moto.

A vítima morava em um conjunto de apartamentos chamado “Balança Mas Não Cai”, na descida da Ponte JK (Juscelino Kubitschek), no Parque Vicente Dias, em Guarus. A Polícia apurou que, no momento em que foi morto, Davi estava ao volante de um Fiesta branco.

O veículo acabou subindo à calçada e colidindo no muro de um condomínio, na Rua Major Euclides Maciel (prolongamento na Avenida Tenente Coronel Cardoso, antiga Formosa), próximo de onde ocorreu o crime. A perícia também encontrou marcas de tiros na parede de um imóvel perto do local.

A polícia não ofereceu maiores detalhes sobre a vítima, nem o que ele fazia, às 3h30, praticamente do lado oposto ao locam de sua residência. No entanto, pelas características, não é afastada a hipótese, de que o assassinato tenha sido execução. O caso está sendo investigado pela equipe da 134ª Delegacia de Polícia do Centro.