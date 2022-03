Empresários tentaram reajuste acima de 70%, mas não convenceram o governo - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 17/03/2022 18:22

Campos – “Não se pode colocar na conta da população o aumento dos insumos e do óleo diesel, provocado pela crise mundial do petróleo”. De forma “curta e grossa”, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, reprovou a proposta dos empresários de ônibus e os permissionários de vans, que pediram mais de 70% de aumento no preço passagem.

Na manhã desta quinta-feira (17), os representantes do sistema público municipal de transportes foram recebidos na sede da prefeitura, para tratar do assunto. O que os donos de empresas pretendiam não era novidade, mas a resposta do governo já parecia pronta.

O porta-voz foi o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá: “mediante estudo técnico, o governo vai conceder reajuste de cerca de 25%; com isso, o preço da passagem vai passar de R$ 2,75 para R$ 3,50”. A portaria será publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial, porém, somente na segunda (21) entra em vigor.

Caso a pedida dos empresários (cerca de 70%) fosse aceita, as passagens passariam a custar entre R$ 4,50 e R$ 5,00. Eles também reivindicaram subsídio para compra de combustível e receberam mais um não.

Nelson Godá compartilhou o resumo da posição do prefeito: “decidimos por reajustes menores, para não penalizar a população”; e alertou que o IMTT verificou em fiscalização que eram cobrados, clandestinamente, passagens no valor de até R$ 5.

Houve reclamações veladas e um dos empresários disse que só quem é do ramo e tem compromisso, sabe o quanto está sendo pesado se manter em meio à crise: “quem sabe onde o sapato aperta é o pé, e nós somos esse pé”, filosofou.

Por outro lado, o presidente do IMTT, fechou os argumentos avaliando que “temos hoje uma situação comum vivida por todas as cidades nessa questão dos transportes públicos, que é essa crise causada pelo aumento do combustível”. Também participaram da reunião Wladimir Garotinho; vice-prefeito Frederico Paes; Procurador Geral do Município, Roberto Landes; secretário de Controle, Rodrigo Resende; presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Ribeiro; e subsecretário de Infraestrutura, Sérgio Mansur.