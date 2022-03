Deputada Clarissa anunciou liberação da verba, durante evento no Teatro Trianon - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 18/03/2022 16:28

Campos - Se a construção do novo Hemocentro Regional, em Campos dos Goytacazes (RJ), dependia de verba, a solução acaba de ser anunciada pela deputada federal Clarissa Garotinho; por iniciativa da parlamentar, a Caixa Econômica Federal liberou R$ 10 milhões, para o projeto.

O Hemocentro vem funcionando em um anexo do Hospital Ferreira Machado (HFM), próximo do local para onde será transferido brevemente, em um prédio de dois pavimentos na Rua Espírito Santo. O anúncio foi feito pela própria parlamentar, durante o lançamento do Programa Mãe Coruja, no Teatro Municipal Trianon, nesta quinta-feira (17).

Clarissa ressaltou a importância do Hemocentro para a região. A parlamentar disse que esteve na atual sede, em companhia da primeira-dama do município, Tassiana Oliveira, quando a diretora da unidade, Sandra Chalhoub, falou da necessidade de uma estrutura independente do hospital. Ela não entrou em detalhes, mas adiantou que, “em breve, o prefeito Wladimir vai abrir licitação para a obra do novo Hemocentro”.

Wladimir Garotinho (irmão da parlamentar) comemorou que com a liberação dos recursos federais, a prefeitura de Campos está dando sequência aos processos, seguindo as normas técnicas do governo federal, “e tem muita coisa boa acontecendo”. Ele resumiu que o Hemocentro Regional atende a 25 unidades de saúde entre hospitais e agências transfusionais de 14 municípios da região.

Na avaliação de Sandra Chalhoub, “o ideal para atender a todos os que se beneficiam do órgão seriam 70 doações/dia, mas, segundo informou, a média, atualmente, tem sido 15 a 20 doadores/dia. Temos buscado conscientizar as pessoas da necessidade de doação de sangue, para que possamos atender a todos que necessitam sem dificuldade”, destacou.

De acordo ainda com Chalhoub, a unidade móvel esteve, esta semana, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, um dos municípios atendidos, “quando foram coletadas 74 bolsas de sangue”. O Hemocentro funciona diariamente, das 7h às 18h, incluindo finais de semana e feriados.