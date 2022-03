Acidente interdita pista lateral da Avenida Brasil - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 19/03/2022 16:22

Rio - Um acidente entre dois carros interdita, na tarde deste sábado, a pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a colisão aconteceu perto de um dos acessos à Linha Amarela. Ainda não há informações sobre pessoas feridas no acidente.