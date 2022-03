MPF move ação para suspender censura ao filme "Como se tornar o pior aluno da escola" - Divulgação/Netflix

Publicado 18/03/2022 16:28

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública para suspender a censura ao filme "Como se tornar o pior aluno da escola" , obra lançada em 2017, mas que virou alvo de críticos nesta semana após repercussão de cena de pedofilia. O pedido é uma resposta ao Ministério da Justiça, que alterou a classificação indicativa da comédia de 14 para 18 anos. O despacho foi assinado pelo secretário José Vicente Santini e publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (16). Anteriormente, o Ministério já havia publicado um primeiro despacho censurando a exibição do filme em plataformas de streaming.