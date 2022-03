Sexta-feira de muito calor na Praia da Barra - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 18/03/2022 15:38 | Atualizado 18/03/2022 15:44

Rio - A última sexta do verão está sendo marcada pelo forte calor no Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a temperatura máxima chegou a 39ºC. Este é o quarto dia seguido em que o Rio foi classificado como a capital mais quente do país.

Devido ao calorão, alguns cariocas resolveram dar um pulo na praia para tentar se refrescar um pouco. No posto 2 da Barra, por exemplo, era possível ver as pessoas tomando banho no chuveirão e jogando o famoso "futmesa". Há também quem optou por aproveitar o sol para se bronzear e forrou cangas na areia.

Pessoas também aproveitaram para jogar futmesa Cleber Mendes / Agência O Dia

Agora, quem acha que o tempo irá mudar amanhã, está enganado. Segundo o Climatempo, os termômetros também prometem chegar nos 39ºC. Os especialistas acreditam que a cidade poderá bater seu recorde de calor (39,1°C).



O tempo deve ter uma reviravolta somente a partir de domingo (20), que é quando a chuva chegará no estado. A previsão aponta alto calor ainda, de 32°C, mas com aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da manhã e à tarde. À noite, existe a possibilidade de forte temporal.



Já na segunda-feira (21), os cariocas devem ter um dia bastante chuvoso. A temperatura deve variar entre 21°C e 26°C, com 90% de chance de chuva (70 mm).