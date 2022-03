Movimentação da UPP Tabajaras/Cabritos (Copacabana) nas medicações da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 18/03/2022 15:16 | Atualizado 18/03/2022 15:41

Rio - Um intenso tiroteio, no início da tarde desta sexta-feira (18), entre policiais militares e criminosos terminou com dois suspeitos baleados na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da UPP Tabajaras/Cabritos (Copacabana) fazia patrulhamento de rotina quando avistou criminosos armados vendendo drogas. Ao notarem a presença policial, os suspeitos atiraram contra os PMs, e houve breve confronto.

Os feridos foram socorridos ao Hospital Miguel Couto e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Os barulhos de tiros de fuzil assustaram moradores e pedestres que passavam próximo à região. Em um grupo do bairro, a orientação era que todos permanecessem em um local seguro, já que a troca de tiros seguia intensa até às 13h10.