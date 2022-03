Deputado Professor Joziel (União-RJ) - Divulgação

Publicado 17/03/2022 14:13

Em uma sessão solene, na segunda-feira (14), na Câmara dos Deputados, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, o deputado federal Professor Joziel (União-RJ), aproveitou para acenar ao eleitorado.

Eleito pelo PSL surfando na onda Bolsonaro, o parlamentar enviou pedidos aos ministérios da Justiça e da Família, Mulher e Direitos Humanos, além de oficiar o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), para dar fim à veiculação das imagens do filme "Como se tornar o pior aluno da escola" (2017), além de punir os envolvidos na produção.

Joziel frisou, ainda, que a obra contraria o artigo 240/241 do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre produção e exposição de abuso ou exploração envolvendo crianças ou adolescentes.

O filme, feito com base no livro homônimo do humorista paulista Danilo Gentili, está no catálogo do serviço de streaming Netflix, e virou a mais nova cruzada da política. O motivo é uma cena em que o vilão da história se insinua sexualmente para os personagens adolescentes. O Ministério da Justiça acabou alterando de 14 para 18 anos a indicação etária para o filme, além de tentar impedir sua exibição por streaming. Juristas contestam a medida, alegando se tratar de censura.