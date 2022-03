Se a federação do PSDB com o Cidadania cair no colo de Rodrigo Maia ou de Comte Bittencourt —botando o time no campo de Eduardo Paes — Max Lemos já avisou: vai bater asas. Junto com a nominata que montou, claro. "Cumpri 100% meu compromisso, e não caminho com partido que não esteja com Cláudio Castro ou que não me permita fazer campanha por André Ceciliano ao Senado", diz.