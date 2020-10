Renata Souza é a candidata do PSOL à Prefeitura do Rio Divulgação

Por O Dia

A candidata do PSOL à prefeitura do Rio, Renata Souza, reforçou durante sua entrevista na live de O Dia que é preciso atenção quanto às consequências para as famílias pobres da expansão do coronavírus. "No Rio de Janeiro são mais de 11 mil pessoas que sucumbiram por conta do coronavírus, mas não foi só o coronavírus. As pessoas morreram também por causa da desigualdade social junto com a corrupção que a gente teve no Rio de Janeiro. Essa foi a cidade que não pôde contar com respiradores, não pôde contar com atendimento específico para covid-19. Ainda que todos os trabalhadores e trabalhadoras da Saúde tenham feito um esforço importante para salvar vidas, a gente teve a situação da população muito prejudicada. Nesse sentido, a gente pretende reencantar a população carioca trazendo o que a gente considera fundamental: a possibilidade de viver essa cidade, que encareceu muito com os últimos governos, que se tornou uma cidade com um dos aluguéis mais caros do país. E não só isso. Inviabilizou a possibilidade dessas pessoas viverem a cidade plenamente".

Outra preocupação de Renata Souza é quanto a crise financeira e, se eleita, ela quer criar projeto para pessoas em situação de vulnerabilidade. "Queremos recuperar a cidade a partir de um plano econômico e social que estamos desenvolvendo. A nossa principal ferramenta da recuperação da possibilidade do carioca comer é a Renda Básica Carioca. Entendendo que a gente vai pagar meio salário mínimo às 200 mil famílias que hoje estão numa situação de vulnerabilidade. A Renda Básica Carioca garante que a cada real investido, meio retorna em tributos para a nossa economia. Afinal de contas, essa pessoa vai pagar a sua alimentação, o seu remédio, então, temos uma reorganização da economia a partir do momento que essa pessoa vai consumir no seu bairro e tendo a possibilidade também de reorganizar a sua vida com a sua família, porque a gente entende que a Renda Básica Carioca hoje é uma necessidade, não só para atender diretamente a quem está passando fome, mas também aquela família que precisa ter a sua dignidade respeitada e a economia podendo funcionar".

Prefeito de Nova Iguaçu recorre

Os advogados de Rogério Lisboa vão recorrer da decisão do juiz, que indeferiu sua candidatura à reeleição. A própria sentença diz que os direitos políticos estão mantidos enquanto não for julgado o mérito. Em nota, assessoria do prefeito informa que é "importante frisar que o indeferimento foi por causa de um problema burocrático no registro de partidos da coligação. Os erros nos registros serão corrigidos e os problemas com a Justiça Eleitoral sanados. É bom lembrar que problemas parecidos aconteceram na última eleição, quando Rogério concorreu com liminar. Posteriormente, tudo foi esclarecido e o candidato venceu com a maior diferença para o segundo colocado de todo o Estado do Rio de Janeiro. Rogério Lisboa respeita e cumpre as decisões judiciais, como deve ser, mas entende que elas não devem limitar a democracia maior, que a do voto do cidadão".

José Aldo em Itaboraí

O multicampeão do UFC José Aldo visitou a cidade de Itaboraí e aceitou convite do prefeito local, Dr Sadinoel, para ser padrinho e diretor do centro municipal de lutas que será erguido no município.

Despejo da Câmara

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu tem 60 dias para desocupar o prédio localizado no Centro da cidade, após a Justiça expedir mandado de despejo. A proprietária tenta a desocupação do edifício desde 2015.

PICADINHO

Prefeitura de São Gonçalo realiza Campanha “Sífilis Não” com testagem rápida para toda população, de segunda (19) a sexta (23).

Escritores independentes podem se inscrever na 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura até domingo (18).



Sesc RJ realiza de 19 a 23 de outubro o I Colóquio Educação em Foco, evento online que reunirá especialistas para discutir principais desafios da educação na contemporaneidade.