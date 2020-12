Marcelo Crivella Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Nuno Vasconsellos

Publicado 11/12/2020 05:00

Mesmo que as atenções do carioca se voltem para Eduardo Paes, a composição do seu governo e as primeiras ações administrativas a serem anunciadas antes mesmo da posse, o atual prefeito, Marcelo Crivella, terá um abacaxi para descascar antes de sair de cena. As contas de 2018 da prefeitura foram aprovadas, mas o clima na Câmara de Vereadores é para reprovar as de 2019, o que deixaria Crivella inelegível, lembrando que ele é pré-candidato ao Governo do Estado ou ao Senado em 2022.



É bem verdade que dependerá do Tribunal de Contas do Município dar a palavra final. Se o parecer lá for pela rejeição - como é o esperado - precisaria de 34 dos 51 vereadores para reverter em plenário para aprová-las, o que é praticamente impossível. Essa lógica serve para essa legislatura, mas também para a próxima.



TCM



Para a administração Crivella, o ideal seria a autorização da Câmara para adiar em 90 dias o prazo para esclarecer os questionamentos levantados pelos conselheiros. O parecer do TCM só será concluído por agora. Houve um certo alívio por isto acontecer depois do pleito, já que o medo era ter a recomendação pela reprovação das contas durante a campanha eleitoral, o que poderia servir de arsenal a ser usado por adversários do bispo.

Entre os destaques que o TCM alerta, está: "Conforme exposto pelos principais agentes responsáveis pela programação orçamentária e financeira, a situação fiscal do MRJ é tão grave que a simples divulgação do fluxo de caixa poderá gerar colapso da gestão pública".



O novo secretário Pedro Paulo (DEM-RJ), que assumirá a função na gestão de Eduardo Paes a partir de janeiro, disse que a situação das finanças da cidade é "muito delicada" e "há deterioração completa da situação fiscal".

Futuro de Fred Luz

Candidato à prefeitura do Rio, Fred Luz anunciou que trabalhará como voluntário para o partido Novo. "Acredito que o Novo continua sendo o único caminho para mudar a política para melhor. Estamos discutindo como fazer melhor da próxima vez. Aprendi na campanha que existem pessoas muito boas e que é possível, sim, melhorar muito. O desafio é atrair essas pessoas boas que ainda não querem participar da política".

Inspiração paterna

O deputado Carlos Minc fez uma homenagem ao seu pai Luiz Baumfeld que completaria 100 anos esta semana. "Seus ensinamentos, sua vida de superação, sua incrível bondade e solidariedade me permitiram sobreviver à prisão e ao exílio, ter apoio nas primeiras eleições, e fazer as leis de banimento do mercúrio, do amianto: era químico e sabia do veneno destas substâncias", escreveu emocionado.

Twittadas do Nuno

Belezas naturais divulgação

Rio de Janeiro e suas belezas. Registro feito na Floresta da Tijuca. Um programa ao ar livre que pode ser uma opção para quem deseja passear fim de semana. Evitar locais fechados agora é uma orientação importante de seguir.



Esta semana falei da importância das sirenes e da prevenção para que as chuvas não provoquem tragédias. Ontem, infelizmente, uma criança morreu soterrada em São Gonçalo após o temporal da madrugada. É fundamental agir nos locais de risco antes de eles acontecerem.