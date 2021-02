Vereador Pedro Duarte (Novo) Reprodução/Instagram

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 24/02/2021 05:00

Depois de como conduzir a vacinação e enfrentar a pandemia, um dos temas mais importantes da cidade do Rio e do Estado, mais ainda do que definir o Plano Diretor, é qual a agenda de recuperação econômica que deve ser adotada. Com este princípio, a Comissão de Representação criada para debater o desenvolvimento econômico e tributário da cidade, que mira a recuperação e o equilíbrio das finanças, aprovou o Relatório Final durante reunião desta segunda-feira (22). O relator Pedro Duarte (Novo) apresentou mais de vinte pontos de sugestões para a Prefeitura e o próprio Poder Legislativo. Uma que chamou a atenção foi a desburocratização dos processos administrativos e corte de despesas. Também foram incluídas sugestões para monitorar a situação econômica da cidade, elaborar estudo de impacto econômico da cadeia de petróleo e gás, cobrar a dívida ativa para evitar prescrição e buscar novas fontes de receitas.



OPOSIÇÃO AO RELATÓRIO



O segundo vice-presidente da Comissão, vereador Lindbergh Farias (PT), votou contrário ao relatório e apresentou como alternativa a emissão de moeda e o aumento de investimentos do governo. O parlamentar afirma que, em todo o mundo, governos de correntes ideológicas de esquerda e de direita estão injetando recursos na economia e responsabiliza a mudança na política da Petrobras pelo agravamento da crise na cidade. "O investimento da Petrobras caiu de 23 bilhões de dólares para 11 bilhões em quatro anos. Os estaleiros perderam 97% dos empregos". Os vereadores Monica Benicio (PSOL) e William Siri (PSOL) também votaram contrários ao relatório.

Retrocesso na proteção animal

Publicidade

Meio milhão de reais em emendas destinadas à causa animal pelo vereador Dr. Marcos Paulo (PSOL) foram cortados do orçamento da prefeitura para 2021. Levantamento realizado pelo gabinete do parlamentar revela que o corte total de verbas na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais até esta semana já chega a 32,5%, com redução do orçamento inicial de R$ 7,7 milhões para R$ 5,2 milhões.

Itaboraí na bandeira amarela

Publicidade

A cidade avançou para a bandeira amarela, risco baixo de contágio de Covid-19, tendo registrado 35.257 notificações. Foram confirmados 9.331 casos positivos de Covid-19, se encontram ainda em investigação 165. O município também já descartou 5.081 casos prováveis, mas, ainda sim, 435 óbitos foram registrados.

Leitura de qualidade

Capa do livro "Como enfrentar a direita no Brasil" Divulgação

Publicidade

O experiente jornalista Marco Antônio Monteiro acaba de lançar o livro "Como enfrentar a direita no Brasil". A publicação está disponível na Amazon. É um recado para os progressistas sobre a necessidade de recolocar no debate temas como nacionalizações, reestatizações nos setores considerados estratégicos, aposentadoria, educação pública, saúde gratuita e combate ao discurso do mercado financeiro nos meios de comunicação.

Dívidas na pandemia

Publicidade

A fintech Lendico fez um levantamento que mostra como a pandemia afetou o bolso do brasileiro. De acordo com o estudo, 43,4% dos pedidos de empréstimo foram feitos por conta da crise do coronavírus. Principalmente para o pagamento de dívidas, gastos com saúde e a necessidade de empreender.