Eduardo Paes tem divulgado nomes que vão compor seu governo a partir de janeiro. Daniel Castelo Branco

Por Nuno Vasconcellos

Publicado 04/12/2020 05:00

O período pós-eleitoral até o dia da posse são os melhores dias que o recém eleito tem antes de enfrentar o batente do novo governo. Apesar da larga experiência do prefeito eleito Eduardo Paes, tudo pode acontecer, ainda mais em meio a uma pandemia que insiste em se agravar, pelo menos até a existência de uma vacina comprovadamente eficaz.

Vamos a algumas especulações. Nos bastidores da Câmara de Vereadores, já começou um "tiroteio" entre adversários e até "fogo amigo". A troca do comando na presidência do velho Pedro Ernesto teve origem lá atrás, no pedido de impeachment de Marcelo Crivella. A casa não perdoou Jorge Felippe, que teria incendiado os ânimos contra o atual prefeito e depois teria se acertado com o bispo. Os vereadores se sentiram abandonados pelo comandante do Pedro Ernesto. O que se fala nos corredores da Câmara era que Felippe tomava café com Crivella, almoçava com Martha Rocha e jantava com Eduardo Paes.



ARTICULAÇÕES A MIL



O nome mais comentado para se transformar em presidente da Câmara é o do vereador Carlo Caiado. Há alguma preocupação com a chegada do vereador ao poder máximo. Embora Caiadinho seja querido pelos colegas, Felippe tem conseguido apaziguar os ânimos até mesmo do PSOL.

Além disso, o ex-secretário de Justiça de Leonel Brizola, Vivaldo Barbosa, lembra que "Paes foi eleito por uma minoria: dos mais de 4 milhões e 800 mil eleitores, pouco mais de 1 milhão e 600 mil apostaram nele – 33%. Sua legitimidade é frágil: que contenha o seu liberalismo voraz, e de seu partido, e não tome medidas drásticas como entregar a saúde a grupos privados, nem BRTs para empresas de ônibus e 'otras cositas más', como o fez anteriormente. A oposição e a resistência serão mais fortes".

Intrigas rolam soltas

A orelha do vereador carioca Thiago K. Ribeiro deve estar quente. Jovem, com apenas 34 anos, advogado, pós-graduado em Gestão de Negócios e fundador do Movimento Rio+Verde, programa de incentivo à proteção do Meio Ambiente, é um dos cotados para assumir a liderança do Governo Eduardo Paes na Câmara. Sua biografia agrada o novo prefeito. Ele chegou a ser nomeado, em 2012, membro do Subcomitê do Complexo Lagunar das Lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Ocorre que ele é tido pelos colegas como "antipático e marrento".

Dezembro Laranja

O estádio do Maracanã vai receber a cor laranja nesta sexta (4), das 19h às 22h, em homenagem à campanha Dezembro Laranja, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que alerta para o câncer de pele. No Rio, a SBDRJ foca nos cuidados com a pele (uso de protetor solar), na importância do diagnóstico precoce e na visita regular ao dermatologista para evitar o câncer de pele, o mais frequente no Brasil. A ação no Maracanã também vai lembrar o combate à violência contra a mulher, no Rio, capitaneada pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio).

Twittadas do Nuno

O Reino Unido ganha fôlego e reconhecimento mundial ao largar na frente e ser o primeiro a iniciar a vacinação contra a Covid-19. Se os governantes brasileiros deixassem as questões políticas de lado e unissem esforços pela imunização, fariam de 2021 o ano da superação.



Sexta-feira chegou, e sinto-me no dever de lembrar aos cariocas que existem muitas opções gratuitas para a família ao ar livre, sem aglomeração: parque da Tijuca, Horto, Aterro do Flamengo. Vamos aproveitar a folga merecida, mas de forma segura e consciente.