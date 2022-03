Luiz Paulo assina a ficha de filiação ao PSD - Divulgação

Luiz Paulo assina a ficha de filiação ao PSDDivulgação

Publicado 16/03/2022 15:55

Durou pouco a permanência de Luiz Paulo no Cidadania: o ex-tucano bateu asas novamente e, a partir desta quarta-feira (16), passa a integrar os quadros do PSD de Eduardo Paes.

O antigo vice de Marcello Alencar ficou no PSDB entre 1993 e 2020, e saiu do partido após o diretório fluminense sofrer uma intervenção. Justamente quando estava acomodado no ninho comandado por Comte Bittencourt, as duas siglas decidiram se federar. Foi a deixa para o veterano pensar em uma nova troca de casa.

Com a mudança, ele volta a estar na mesma legenda que Lucinha. A rainha da Zona Oeste já havia anunciado a própria troca, e chegou até a discursar no grande evento de filiação no último domingo (13), no qual Felipe Santa Cruz foi lançado como pré-candidato ao governo.