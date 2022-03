Max Lemos - Divulgação / Alerj

Publicado 16/03/2022 09:00

Hoje, as Executivas de PSDB e do Cidadania se reúnem para discutir a governança da federação, já aprovada por ambos os partidos. E as conversas em Brasília afetam diretamente o Rio de Janeiro, já que o órgão regional a ser criado pode fazer com que os tucanos batam asas do ninho em construção por Cláudio Castro (PL). Embora, no plano nacional, a federação deva obedecer uma proporção 70-30 — em favor da legenda de João Doria —, por aqui, a tendência é contrária: o único deputado federal eleito pela coligação em 2018 foi Marcelo Calero, pelo antigo PPS. E, no estado, são cinco prefeituras contra apenas uma. Na disputa pelo comando, Comte Bittencourt, Rodrigo Maia e o secretário estadual de Obras Max Lemos. Se um dos dois primeiros sentar ao volante, a tendência é levar o time para o campo dos caciques Eduardo Paes e Rodrigo Neves — junto com o precioso tempo de TV. Ou seja: o que se espera é que os próximos dias sejam de alta tensão entre os dirigentes.





Conjuntos habitacionais das Zonas Norte e Oeste terão banho de loja

Se, por um lado, o governo tem levado obras para dentro de comunidades, a prefeitura não quer ficar atrás. No Diário Oficial de ontem, Eduardo Paes autorizou a tomada de preços para reformar oito conjuntos habitacionais nas Zonas Norte e Oeste. No total, as melhorias vão custar R$ 21,9 milhões. A vereadora Teresa Bergher viu que o orçamento da ação de construção e reforma de imóveis, que iniciou o ano com R$ 62,7 milhões, agora está com R$ 197,3 milhões disponíveis — dos quais R$ 27 milhões já foram empenhados.

Tudo como dantes no quartel de Abrantes

Andre Luiz Nahass é nomeado para a Secretaria de TransportesFoto: Divulgação

Embora o prefeito de Belford Roxo e dirigente partidário Waguinho tenha devolvido a Secretaria de Transportes a Cláudio Castro, o dia seguinte, nada havia mudado na pasta. André Nahass, indicado pelo União Brasil, inclusive esteve pessoalmente com o governador na tarde de terça-feira (15). O ultimato do partido com o maior fundo eleitoral foi uma tentativa de conquistar mais espaço nas Laranjeiras.

Picadinho

Estão abertas as inscrições para o Intimidade Digital, que acontece de 25 a 27 de março, com dicas sobre como estruturar e tocar um negócio de vendas online.

A Funarte lança o livro "Para ouvir o samba: um século de sons e ideias", amanhã, às 18h, no Teatro Dulcina.

Os Tapetes Contadores de Histórias celebram 24 anos em mostra gratuita recheada de contos e literatura infanto-juvenil.

A Tapume Produções Artísticas anunciou ontem, no site www.caravanacarequinha.com, o resultado da chamada pública para o projeto de programação circense.