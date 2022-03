Governo do Estado já retirou 26,5 mil toneladas de lixo e entulhos das ruas de Petrópolis - Divulgação/ Seinfra

Publicado 16/03/2022 13:30

Os integrantes da Comissão Temporária de Petrópolis do Senado, instalada no início da semana para avaliar a situação da cidade depois da tragédia das fortes chuvas em fevereiro, vão sobrevoar o município nesta quinta-feira (17). Com a visita dos senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Romário (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eduardo Girão (Podemos) e Jean Paul Prates (PT-RN), a ideia é já começar o plano de trabalho do colegiado responsável por apurar o caso no Senado.

Depois, os parlamentares vão se encontrar com o prefeito Rubens Bomtempo na sede do executivo municipal e, em seguida, vão para a Câmara, conversar com os vereadores. A última parada dos senadores será no Rio, quando se reúnem com o governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara.

O objetivo das reuniões é levantar informações para o relatório que será feito após o término da Comissão. Além da visita à cidade imperial, ainda estão planejadas quatro audiências públicas até o dia 12 de abril.