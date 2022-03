Gabinete itinerante de deputado na Carioca - Divulgação

Publicado 15/03/2022 16:22

Poderia ser a chegada do circo ao Centro do Rio, mas a proliferação de tendas na Carioca, nesta terça-feira (15), não passou de uma ação do deputado Danniel Librelon (Republicanos). Embora, para se chegar ao seu gabinete oficial, seja necessário apenas atravessar o Largo e a Av. Rio Branco, a versão itinerante levou barracas e até uma van adesivada a um dos pontos de maior movimento no Centro da capital. Mas no início da tarde, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) desmontou toda a estrutura, ao verificar que o evento não tinha autorização para acontecer.

Segundo a assessoria do deputado, a ação tinha "o objetivo de trazer o legislativo para mais perto do cidadão". Disse, ainda, que "assim como fazem outros parlamentares, o deputado Danniel Librelon que já esteve em outros bairros e cidades apenas realizou o seu trabalho fora das instalações da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)".