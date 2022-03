A deputada Adriana Balthazar - Júlia Passos / Divulgação / Alerj

Publicado 15/03/2022 11:00

A saída de Adriana Balthazar no Novo, pelo qual se elegeu, teve direito a processo disciplinar. A deputada estadual foi advertida pela antiga casa por manter em seu gabinete um assessor cujo nome integrava o já folclórico relatório do Coaf com movimentações atípicas de servidores — além de ter empregado os filhos no parlamento. Para a "loura das manifestações", a pressão foi "um dos fatos que demonstram o autoritarismo e a falta de diálogo" na antiga legenda.