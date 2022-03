O deputado federal Daniel Silveira está prestes a se filiar ao PTB - Reprodução / Facebook

Publicado 15/03/2022 07:00

O futuro político de Daniel Silveira no PTB depende do mandachuva do pedaço. Embora ainda com medidas restritivas, o cacique-mor Roberto Jefferson está pensando em voltar à cena e concorrer ao Senado. Nesse caso, o petropolitano, que deve se filiar ainda nesta semana, seria candidato à reeleição. Na segunda-feira (14), foi a vez da bolsonarista Alana Passos assinar com o partido , junto com Walney Rocha e Elias Montes. O partido espera fechar até quinta-feira a lista de quem vai ostentar o 14, mas ainda não assinou a ficha.