Da esquerda para a direita: Elias Montes, Walney Rocha, Alana Passos e Marcus Vinicius - Divulgação

Publicado 14/03/2022 16:31

A semana começou movimentada no PTB, depois que o novo presidente nacional, Marcus Vinicius, conseguiu acesso ao sistema da Justiça Eleitoral. Nesta segunda-feira (14), a deputada bolsonarista Alana Passos colocou seu nome na ficha de filiação ao partido, assim como o ex-deputado federal Walney Rocha e o candidato a prefeito nas últimas eleições de Petrópolis Elias Montes. Todos os três estiveram no gabinete de Neskau, na Alerj. A aproximação entre a ex-paraquedista do Exército e a legenda de Roberto Jefferson não é de hoje, e passou pelas mãos do próprio cacique.

Quem também está perto de embarcar na sigla provavelmente ainda nesta semana, é o deputado federal Daniel Silveira. Aliás, depois de ser afastado da função por atacar o STF, o parlamentar voltou à carga no último sábado, em um evento em Londrina (PR). Os únicos ministros poupados foram Kássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo atual presidente.

A filiação de Silveira pode ocorrer nesta terça-feira (15), na Alerj, ou quinta-feira, em Brasília.