Cabo Daciolo sentado com o presidente do PROS, Jimmy Pereira (meio), e o vice-presidente Ricardo UrbanoDivulgação

Publicado 14/03/2022 15:48 | Atualizado 14/03/2022 15:59

Cabo Daciolo vai aproveitar o próximo dia 30, seu aniversário, para lançar sua pré-candidatura ao Governo do Rio pelo PROS. Os detalhes foram combinados com o presidente estadual do partido, Jimmy Pereira, e o 2º vice-presidente, Ricardo Urbano.

A legenda já dançou com Cláudio Castro (PL) e chegou a dividir o almoço com Rodrigo Neves (PDT), mas estava propensa a ter seu próprio nome na corrida pelo Palácio Guanabara.

O ex-deputado federal foi alçado à política depois de ser um dos líderes da greve dos Bombeiros durante a era Cabral. Em 2014 ele foi eleito pelo PSOL, mas depois passou a transitar por partidos mais identificados com a direita até, em 2018, se tornar o presidenciável pelo Patriota.

Pastor evangélico, Daciolo ficou famoso durante os debates pelo principal cargo da República, principalmente ao entoar "Glória a Deus" em sotaque ultra carioca.