Ex-governador do Rio, Wilson WitzelJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 13/03/2022 07:00

O ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Wilson Witzel, Leonardo Rodrigues, foi visto na mesma mesa com o antigo chefe em um restaurante da Barra muito popular entre a classe política. O encontro, claro, deixou a turma de olho espichado, curiosíssima com o cardápio do encontro. O pré-candidato a deputado federal, no entanto, garante que a política passou longe. Segundo o mesquitense, tratou-se apenas de uma coincidência, quando almoçava com um amigo.