Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de JaneiroAnderson Santos

Publicado 12/03/2022 11:00

Até o meio do ano, todo o licenciamento de novos empreendimentos pelos Bombeiros será feito de forma digital. A novidade foi anunciada pelo secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro, em entrevista à jornalista Mônica Ramos, no programa Gente do Rio, que vai ao ar amanhã na Band. E ele ainda prometeu que todos os casos terão resposta em no máximo três meses, além de adiantar que a autodeclaração poderá ser feita por imóveis de até 1.500 m².