O deputado Marcus Vinicius, presidente nacional do PTB - Priscila Rabello / Alerj

O deputado Marcus Vinicius, presidente nacional do PTBPriscila Rabello / Alerj

Publicado 11/03/2022 15:19 | Atualizado 11/03/2022 15:37

O deputado estadual Marcus Vinicius já está efetivamente com o poder do PTB nas mãos: nesta sexta-feira (11), o TSE entregou a ele as senhas que dão acesso ao sistema. O fluminense passou a comandar o partido depois de virem à tona áudios em que a ex-presidente da legenda Graciela Nienov criticava Roberto Jefferson.

Agora, Neskau pode tocar o dia a dia da legenda — e, principalmente, das nominatas. Afinal, o relógio continua correndo e o prazo de filiação para quem tem mandato termina no próximo dia 2. As senhas, que ainda estavam em poder do grupo de Nienov, são usadas para fazer mudanças no diretório, como exonerações ou nomeações.

A desordem no PTB começou ainda no ano passado, quando o então presidente Roberto Jefferson foi preso, por desacato ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Defere-se o pedido de inativação do órgão de direção partidária (...), bem como a anotação da Comissão Executiva Nacional eleita em 11.2.2022 com o cadastramento do Sr. Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira como Presidente Nacional do PTB e o envio das senhas de acesso ao FILIA e SGIP", diz o despacho assinado pelo presidente do tribunal, Edson Fachin.