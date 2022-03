Deputado federal Paulo Ganime (Novo-RJ) - Reprodução

Deputado federal Paulo Ganime (Novo-RJ)Reprodução

Publicado 11/03/2022 13:59 | Atualizado 11/03/2022 14:32

Os adversários de Cláudio Castro estão começando a botar o bloco na rua. Além do megaevento de filiação ao PSD, no domingo (13), no próximo sábado (19) a turma do Novo vai ser reunir no Hotel Vila Galé para lançar a pré-candidatura do deputado federal Paulo Ganime ao governo. Estarão na Lapa o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidenciável Felipe D'Ávila, além de deputados federais e do vereador da cidade do Rio Pedro Duarte – todos filiados ao partido.

"Há muito tempo o Rio de Janeiro sofre com políticos que só se importam em estar no poder e se esquecem de ouvir as necessidades da população. Teremos um caminho longo, mas é possível transformar o nosso estado", afirmou Ganime.

Entre as bandeiras defendidas pelo parlamentar na Câmara, estão grandes reformas estruturantes e o uso do dinheiro público de forma consciente.

No dia seguinte, domingo, o candidato de Eduardo Paes, Felipe Santa Cruz, lançará sua candidatura pelo PSD. O presidenciável Eduardo Leite também é esperado.