Tarcísio Motta (PSOL) foi o vereador com mais votos em 2020 - Eduardo Barreto / CMRJ

Tarcísio Motta (PSOL) foi o vereador com mais votos em 2020Eduardo Barreto / CMRJ

Publicado 11/03/2022 09:00

A necessidade de cumprir a cláusula de barreira pode dar uma cara totalmente nova à bancada do PSOL na Câmara do Rio. Dos sete vereadores eleitos em 2020, seis são tidos como pré-candidatos. O único a avisar que vai ficar quietinho é Paulo Pinheiro. Tarcísio Motta é visto como o possível novo puxador do partido, depois que Marcelo Freixo levou a trouxinha (e seus 342 mil votos de 2018) para o PSB. Se repetir o desempenho do último pleito, a chance de o professor de história ir para Brasília é alta: ele foi o mais popular, sendo a escolha de 86 mil cariocas. Outra aposta é Chico Alencar, que teve quatro mandatos na capital do país. Em uma enquete com seus seguidores, 85% foram favoráveis à pré-candidatura. Thais Ferreira e William Siri pendem para a esfera federal, enquanto Monica Benicio e Marcos Paulo, para a estadual. Se três se elegerem, o convocado será Leonel Brizola — hoje no PT e pré-candidatíssimo a federal. À sua frente, estão Luciana Boiteux e Mônica Cunha.

Chorando pitangas

Tem gente aflita por ainda não ter recebido o espaço negociado no governo. Mas quem entende do riscado conta que o governador Cláudio Castro joga na segurança: só libera os cargos depois do fechamento da janela partidária...

Canja de galinha não faz mal

...A cautela tem motivo: alguns nomes circulam em nominatas de vários partidos — inclusive de oposição! Ou seja, antes de abrir as portas, o Palácio Guanabara quer ter a certeza de apoio na campanha que começa em breve.

Picadinho

A partir de hoje, o Cine Henfil, no Centro de Maricá, terá sessões gratuitas de uma seleção de filmes nacionais que retratam momentos históricos da nossa política.

Estão abertas as inscrições para os cursos do NFT Games Mangueira, com bolsa e certificado aos jovens selecionados.

O arquiteto João Uchôa lança no dia 15, às 19h, o livro "P.A. 11 – Arquitetura, arte e ralação", na Travessa do Shopping Leblon.

O Governo lança, hoje, o 1º Prêmio Estadual de Educação Fiscal, com o tema "Independência ou Morte: Como a tributação afeta a minha vida?", que seleciona projetos e redações.