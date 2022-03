Rodrigo Neves se reuniu com empresários no Cadeg - divulgação

Publicado 10/03/2022 15:55

O pré-candidato ao governo Rodrigo Neves (PDT) cruzou a ponte nesta quinta-feira (10) e aportou na Zona Norte do Rio: ele foi ao Cadeg, onde almoçou com empresários.

Entre bolinhos de bacalhau, ele apresentou ao vice-presidente do Mercado Municipal, Armed Newr, seu plano de criar uma escola técnica de gastronomia no prédio do centro de abastecimento, além de falar sobre possíveis parcerias entre o estado e o principal centro comercial da região de São Cristóvão/Benfica.

No local centenas de empresas geram mais de 5 mil empregos diretos.

O ex-prefeito de Niterói estava acompanhado da deputada estadual Martha Rocha e do ex-deputado Miro Teixeira.