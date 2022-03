O prefeito Eduardo Paes - Fabio Costa/ Agência O Dia

O prefeito Eduardo PaesFabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 10/03/2022 09:00

O DO municipal de quarta-feira (9) mais pareceu um baile, tal o dois para lá e dois para cá dos recursos orçamentários. No compasso dos remanejamentos, quem se deu bem foi a ação 1364, para reformar conjuntos habitacionais das Zona Norte e Oeste. A LOA previa gastos de R$ 62,7 milhões, mas as piruetas deixaram o secretário Jorge Arraes com um total de R$ 197,3 milhões, uma variação de 215%. Quem também saiu ganhando foi outra atividade que cala fundo no coração dos eleitores: a conservação de logradouros. Embora um balé anterior tenha feito a verba cair de R$ 214,6 milhões para R$ 142,7 milhões, a rubrica deu um grand jeté e acabou com R$ 580,1 milhões — que saíram principalmente dos gastos com pessoal da Fazenda e dos encargos gerais do município. Da plateia, a atenta Teresa Bergher reclamou: "Assim não precisa a Câmara perder tempo para aprovar a lei orçamentária. O que nós, vereadores, aprovamos no fim do ano passado já foi muito alterado".

Há vagas na Ilha

O Centro municipal de Trabalho na Ilha do Governador vai retomar o atendimento presencial a partir de hoje. Nesse primeiro dia de funcionamento, haverá a oferta de 164 vagas de emprego a trabalhadores do bairro e adjacências.

Política em meio à tragédia

O monte de roupas que foi despejado no último domingo em uma praça no Alto da Serra, em Petrópolis — e que ilustrou notícias falsas pedindo o fim das doações —, está na mira do Ministério Público Estadual e Eleitoral.

Picadinho

Hoje, acontece, às 8h30, no Sesc Flamengo, a 12ª edição do Thinking Digital, promovido pela Assespro RJ com a presença de Vinícius Farah e Chicão Bulhões.

Todas as quintas de março, às 19h, o Américas Shopping realiza shows gratuitos para todas as idades.

Estreia, hoje, no Teatro Cândido Mendes, "Fantoches de Narciso", sobre a relação de duas pessoas que pensam diferente.

Amanhã, às 19h, Luiz Ramos Filho entrega a Medalha Pedro Ernesto ao secretário de Integração Metropolitana, Aquiles Barreto. Eduardo Paes é esperado.