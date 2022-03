O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, visita a sede de O Dia. - Estefan Radovicz / Agência O Dia

O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, visita a sede de O Dia. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 09/03/2022 09:00

Enfrentando um jogo ainda muito aberto, o governador Cláudio Castro (PL) corre o risco não só de perder o partido com a maior fatia do fundo eleitoral, como de ter que enfrentar o União Brasil nas urnas. Excetuando a corrida de 2018 — quando Wilson Witzel surfou a onda Bolsonaro —, no mês de março, os bastidores já davam como pule de dez as vitórias de antigos chefes do Palácio Guanabara, como Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral e a família Garotinho. De olho nos ventos, e impulsionado pela queda de braço com o secretário de Governo, Rodrigo Bacellar (SDD), Anthony Garotinho chamou truco: em uma live, disse que a chance de entrar na disputa é de 70%. E o ex-governador é visto como trunfo já que, ao ter o nome incluído nas pesquisas, fica acima dos 10 pontos. O União não faz segredo de sua insatisfação. Reclama de ter um espaço fragmentado no Poder Executivo, enquanto PP e PL receberam as pastas de Saúde e de Educação de "porteiras fechadas".





Sim para o azar em Brasília

Enquanto aguarda a tramitação do PL que legaliza os jogos de azar no Brasil, o deputado Júlio Lopes (PP) continua defendendo seu voto favorável — mesmo correndo o risco de desagradar grupos religiosos. Para o parlamentar a atividade já ocorre na clandestinidade... e sem trazer qualquer centavo aos cofres públicos. "Quando se aposta em um site, o dinheiro vai para uma empresa no exterior; se essa aposta fosse feita aqui, geraria impostos", argumenta.

Picadinho

Hoje, às 17h, no YouTube do Canal Futura, será lançada Caminhos Possíveis, série sobre a educação antirracista, parceria do Projeto Seta e da Fundação Roberto Marinho.

O artista neo-expressionista Alexandre Pinhel apresenta "Rapsódias Visuais", com transmutação de descartes.

O "Verão das cores", no Porto Maravilha, recebeu mais de 4 toneladas de alimentos para Petrópolis e para a Providência.

Hoje, a Funarte e a UFRJ apresentam shows de Duo Santoro, e, amanhã, do Trio Choro Novo, às 19h, no Teatro Dulcina. Os eventos são gratuitos.