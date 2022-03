Mesquita ganha assistente virtual para atender população com serviços - Divulgação

Publicado 08/03/2022 17:16 | Atualizado 08/03/2022 17:18

A cidade de Mesquita agora tem um assistente virtual para chamar de seu. O mesquitense receberá reclamações dos cidadãos de qualquer serviço público ou solicitações de segunda via de documentos, por exemplo.



De tanto verem o prefeito Jorge Miranda saltitar de felicidade com a novidade, assessores mais próximos não estão conseguindo esconder o ciúme do bonequinho virtual recém-chegado.



Em 2020, o município foi apontado como o mais transparente do estado, segundo levantamento realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).