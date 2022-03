Cordão do Boitatá - Fernando Maia / Riotur

Cordão do BoitatáFernando Maia / Riotur

Publicado 08/03/2022 16:15

O tradicionalíssimo Cordão do Boitatá, fundado em 1996, que arrasta multidões pela capital fluminense no último domingo pré-carnaval, pode se tornar patrimônio cultural imaterial do estado. O PL 166/2019 vai ser votado, em segunda discussão, na sessão de quarta-feira (9) da Alerj.



A proposta proíbe manifestações de preconceito ou discriminação social, racial, cultural, política ou administrativa contra o Cordão do Boitatá ou seus integrantes.



“O Cordão do Boitatá foi pioneiro e teve um papel essencial na retomada e na revitalização do Carnaval de rua da Cidade”, lembra a justificativa do PL de Renata Souza (PSOL). “O Cordão do Boitatá foi a grande referência no final da década de 1990 a reivindicar e tornar novamente o Centro da Capital Fluminense referência novamente em blocos e no festejar o Carnaval”, conclui.