Ricardo Lodi lança obras políticasDivulgação

Publicado 07/03/2022 17:05

O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, vai ter um compromisso duplo nesta quinta-feira (10), com o lançamento de dois livros seus: "Direito e política em tempos sombrios" e "Finanças públicas e pandemia". O evento acontece às 16h, na livraria da Eduerj, no Maracanã.

Na primeira obra, o autor retoma o tema que o tornou conhecido nacionalmente: o impeachment de Dilma Rousseff. O professor universitário foi um dos advogados da ex-presidente, e defende a tese de que o processo teria sido um golpe parlamentar com a finalidade de implementar o neoliberalismo no Brasil. Já o segundo texto foi escrito durante a pandemia, e foca nas áreas de Direito financeiro e tributário.

Além de integrantes da academia, a turma política também deve pintar na universidade — afinal, Lodi é um dos pré-candidatos do PT a deputado federal.