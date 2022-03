Alexia Dechamps - Thais Monteiro

Publicado 06/03/2022

A atriz Alexia Dechamps é uma das confirmadas no evento de filiação do PSD, no próximo domingo. Ela foi convidada à sigla por Luiz Ramos Filho (ambos militam na causa animal) e vai se candidatar a federal. Na nominata, além de Laura Carneiro e da cantora Shirley Carvalhaes, também estão a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, e a coronel da PM Cláudia Louvain.