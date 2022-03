A deputada Monica Francisco (PSOL) - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 05/03/2022 08:00

Com os pisos salariais do estado sem reajuste desde 2019, a presidente da Comissão de Trabalho e Renda da Alerj, Monica Francisco, já solicitou ao governador Cláudio Castro o envio de uma mensagem para atacar a questão. A proposta defende um reajuste de 21,2% para cada uma das seis faixas da lei do piso regional, com aumento real em relação à inflação medida pelo índice IPCA.