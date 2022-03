Anderson Moraes deputado estadual PSL Opinião O Dia - Divulgação

Publicado 04/03/2022 15:31

Tem gente na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro querendo criar mais uma data comemorativa no calendário. Ou, nesse caso, caberia um neologismo como "descomemorativa": o Diário Oficial desta sexta-feira (4), trouxe o Projeto de Lei 5527/2022, que prevê o "Dia Estadual da Hipocrisia".

“Propomos a presente inclusão da data de segunda-feira de carnaval no calendário do estado, dia de maior ‘desrespeito às medidas sanitárias’”, diz a justificativa do PL de Anderson Moraes (PSL), em referência a aglomerações observadas, nas ruas, em blocos no Carnaval.

O bolsonarista é um notório crítico das medidas recomendadas por autoridades sanitárias para combater a pandemia de Covid-19. Ele já apresentou projetos para desobrigar o uso de máscaras por quem já pegou a doença, para impedir a obrigatoriedade de vacinação, e até mesmo foi à Justiça contra o "passaporte" municipal, pelo qual apenas pessoas imunizadas têm acesso a locais com maior risco de contágio.