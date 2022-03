O deputado Luiz Paulo (Cidadania) - Thiago Lontra / Alerj

Publicado 04/03/2022 07:00

Desde a virada do ano, o gabinete do deputado Luiz Paulo vinha recebendo muitas reclamações de servidores com problemas relacionados a empréstimos consignados — desde cobranças indevidas a registros de dívidas maiores do que as efetivamente contratadas, ou negativações incorretas. O governo foi oficiado, e a terceirizada atualizou os cadastros no último fim de semana.