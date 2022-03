A deputada estadual Alana Passos, do PSL - Divulgação

A deputada estadual Alana Passos, do PSLDivulgação

Publicado 03/03/2022 15:10

Sem espaço no PL da família Bolsonaro por causa dos embates com o governador Cláudio Castro , Alana Passos foi às redes pedir ajuda aos apoiadores. Em um post desta quarta-feira (2), ela diz que a "única voz feminina de direita (...) está sendo perseguida no Rio".