Marielle Franco e seu motorista, Anderson, foram assassinados em 2018Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Publicado 02/03/2022 11:00

O combate a notícias falsas se dá todo dia — mas, no calendário oficial do Rio a data aprovada pela Câmara, na semana passada, é 15 de março. A proposta de Monica Benício é em lembrança a Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018. Um dia depois, já pipocavam nas redes mentiras sobre a vereadora, veiculadas até por quem deveria ter um apreço extra pela verdade.