O Prefeito Fabiano Horta com o Presidente da SOMAR, Renato MachadoFoto: Divulgação

Publicado 01/03/2022 09:00

O secretário de Obras de Maricá, Renato Machado, está empenhado em se consagrar o mais votado entre os petistas que sonham com um gabinete na Assembleia Legislativa. E, para isso, o braço direito do prefeito Fabiano Horta aposta em uma miríade de dobradinhas. As mais importantes são com a prata da casa — o ex-senador Lindbergh Farias, o ex-deputado e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous, além de Benedita da Silva, única a se eleger pelo partido em 2018. Isso sem contar o novo queridinho Ricardo Lodi, reitor da Uerj. As más línguas contam, no entanto, que também estão pavimentadas alianças fora do partido. O secretário tem bom trânsito com Jandira Feghali e com Leonardo Picciani. E, para garantir uma boa votação no próprio quintal, o secretário estaria de olho em parcerias com dois ex-prefeitos da vizinha Itaboraí, Sadinoel e Sérgio Santos. Na cidade do Comperj, o pré-candidato oficial à Alerj é Guilherme Delaroli (PL), irmão do alcaide.

Aqueduto em Niterói será parque

A Chácara do Vintém, antigo clube da Cedae, em Niterói, deve se tornar um complexo cultural, com exposições, áreas de convivência e atividades aos visitantes, movimentando o turismo. O governo publicou no DO o termo para a cessão do lugar. Hoje, em ruínas, a construção, no Parque Natural Municipal da Água Escondida, era um aqueduto, no século XIX. A ação faz parte do compromisso ambiental da cidade de proteger 50% do território protegido.

Tomba não tomba

Depois que a Câmara de São Gonçalo aprovou o destombamento do prédio do clube Tamoios, agora a Alerj vota um projeto para transformá-lo em patrimônio cultural do estado. A proposta de Zeidan (PT) está na pauta de amanhã.

Picadinho

A Armazém Companhia de Teatro realiza campanha para consertar o palco e começar a ensaiar o espetáculo "Angels in America", apresentado no Festival de Curitiba.

Em comemoração aos 90 anos, a Editora José Olympio lança "Macunaíma", "Seleta" e "Dias de domingo".

Edição especial ilustrada de "Gente legal está em todo lugar", de Alice Walker, chega às livrarias, pela Record, no dia 14.

Organizado por Bruna Loureiro, o livro "A guiança interior dos Orixás" da Iyalorixá Zuleika Menezes será lançado no dia 3, às 18h, no Pequeno Museu Carioca, no Largo da Prainha.