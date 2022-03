Projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes a mulheres de baixa renda. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/03/2022 07:00

Logo após o Carnaval, na quarta-feira (2), a Alerj vota, em regime de urgência, um projeto de criação do Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos para a população em situação de rua do estado. De autoria de Danniel Librelon (Republicanos), a proposta prevê que o governo distribua os absorventes por meio do Serviço de Abordagem Social e por Centros de Referência Especializada para População em Situação de Rua.

“Na ausência de absorventes, [as mulheres] relatam uso de uma ampla gama de objetos inadequados à saúde em seu lugar: meias, plásticos, miolo de pão, jornal, gerando assim, além das infecções, outros problemas de saúde”, diz o deputado na justificativa.

É considerada população de rua aqueles com pobreza extrema, vínculos familiares rompidos e moradia irregular, utilizando ruas e espaços públicos, além das unidades de acolhimento.