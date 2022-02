O ex-presidente Lula (PT) - Crédito: Ricardo Stuckert

Publicado 27/02/2022 07:00

O deputado Dionisio Lins (PP) está sendo tratado a pão-de-ló pelo PT do Rio. O partido quer a ajuda do benemérito do Império Serrano e da Portela, para fortalecer a campanha de Lula na Zona Norte do Rio — e no circuito do samba.

Os principais articuladores da aproximação com o deputado do Progressistas e com a turma de Madureira são André Ceciliano e o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. Dionisio é entusiasta da dobradinha Castro-Lula.