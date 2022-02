Sérgio Fernandes (PDT) - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Sérgio Fernandes (PDT)Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 26/02/2022 10:00

Depois de cobrar o pagamento de abono aos professores com recursos do Fundeb não usados, o deputado Sérgio Fernandes (PDT) apresentou um projeto para obrigar a secretaria a criar um portal da transparência com as aplicações do dinheiro enviado pela União. "Se sobraram recursos, faltou planejamento. Precisamos acompanhar melhor o uso do fundo", defende o parlamentar.