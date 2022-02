Ex-prefeito de Itaboraí, Sadinoel tem frequentado a Zona Norte - Divulgação

Publicado 26/02/2022 09:00 | Atualizado 26/02/2022 13:15

A campanha eleitoral só começa em agosto, mas a ciumeira corre solta no PSD de Eduardo Paes. O novo foco de disputa é a Zona Norte — especialmente no Complexo de São Carlos e em comunidades nos bairros de Del Castilho, Triagem e Madureira. A área é frequentada pelo vereador Márcio Ribeiro, um dos principais cabos eleitorais da dobradinha entre os secretários municipais de Fazenda, Pedro Paulo (aspira a federal), e de Esportes, Guilherme Schleder (estadual). Mas quem começou a dar as caras por lá semana sim e outra também é Sadinoel Oliveira Gomes de Souza, ex-prefeito... de Itaboraí. Filiado ao PSD, Sadinoel quer um mandato federal — e, em sua cidade, enfrenta a competição de Altineu Côrtes (PL), turbinada pela parceria com o pré-candidato à Alerj Guilherme Delaroli, irmão do prefeito.

Na capital, Schleder tem suas rusgas no próprio quintal: os atritos com Eduardo Cavaliere aumentaram depois que o novo subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, passou a fazer agendas com o secretário de Ambiente.

Atualização em 26/02, com correção de informação. Originalmente, o texto dizia que Sadinoel iria concorrer a um novo mandato estadual.

Presidente da Ademi-RJ, Marcos Saceanu foi nomeado vice-presidente do Fórum Setorial da Construção Civil da Firjan, que tem pautas como agilidade nos licenciamentos.

Hoje, às 11h, no Museu Histórico da Cidade, na Gávea, tem samba com Iago Martins e Robinho do Parque.

Hoje, às 18h, na Glória, tem "Canta Canta Minha Gente" de Raoni e Dandara, netos de Martinho da Vila e filhos de Analimar.

Hoje, o Caxias Shopping faz o Encontro dos Blocos com o Bloco Mulheres da Vila; o Cordão da Bola Preta amanhã, e a Bateria da Acadêmicos do Grande Rio na segunda, de 19h às 21h.