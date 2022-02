Wladimir Garotinho - César Ferreira

Publicado 26/02/2022 08:00

Desde a malfadada tentativa de reeleger antecipadamente a mesa diretora da Câmara de Campos — que resultou em uma apertadíssima vitória do grupo de oposição por 13 votos a 12 — o clima na terra do chuvisco não é dos melhores. A ponto de o prefeito fazer trocadilho com o seu nome e o do presidente da Rússia, responsável pela recente invasão do país vizinho: "vou mandar vereadores para a Ucrânia. Sou Wladimir do bem, mas posso ser um Putin, também".