Recorte regional mostra que o desemprego recuou em todas as regiões do país - Reprodução

Publicado 25/02/2022 08:00

A presidente da Comissão de Trabalho da Alerj, Monica Francisco (PSOL), tomou um susto ao verificar, no Portal de Transparência, que não saiu um só centavo dos R$ 1,5 milhão previstos do Fundo de Trabalho, nem dos R$ 220 mil do de Economia Solidária, para ações de empregabilidade. Segundo a Secretaria de Trabalho e Renda, foram cumpridas as exigências para liberar os recursos do primeiro, mas, para executá-los, falta regulamentação do governo federal. Já o segundo ainda está "em formação e regulamentação".