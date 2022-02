Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos é comandado por Damares Alves - Geraldo Magela/ Agência Senado

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos é comandado por Damares AlvesGeraldo Magela/ Agência Senado

Publicado 24/02/2022 18:58 | Atualizado 24/02/2022 19:16

O clima pegou fogo nesta quinta-feira (24), na votação do projeto que concederia o título de cidadã honorária do Rio de Janeiro à ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ao ser chamado para dar o parecer pela Comissão de Educação, Célio Lupparelli foi contrário, mandando a proposta para o arquivo — sem chance de votação em plenário.



“Não é nada pessoal, mas achamos que a ministra, pela sua conduta, lesiva aos direitos humanos – como no caso do assassinato do Moise, quando ela não se pronunciou – não preenche os requisitos para receber o título”, disse Célio Lupareli.



Márcio Santos, também membro da Comissão, chegou a ensaiar um mea culpa. Ao microfone, lamentou que a proposta fosse diretamente para o arquivo — ressaltando, no entanto, que teria votado contra.



“A ministra Damares foi vítima de uma das mais absurdas críticas e falta de bom senso da oposição”, disse o vereador Rogério Amorim.

Os espectadores da Rio TV Câmara não conseguiram ver a cara de desagrado do autor da proposta, Alexandre Isquierdo. Ele participou da sessão de forma remota — e sem abrir a câmera do celular.

De acordo com a Lei Orgânica do Município, um projeto vai diretamente para o arquivo se as comissões às quais é submetido emitem um parecer contrário. No caso da homenagem a Damares, a única convocada a se pronunciar foi a de Educação — e, assim, o projeto foi enterrado sem ao menos ser votado, mas com direito a muita confusão no Palácio Pedro Ernesto.