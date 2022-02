Marcelo Freixo é entrevistado pelo Estúdio B - Divulgação

Marcelo Freixo é entrevistado pelo Estúdio BDivulgação

Publicado 24/02/2022 16:41

Ao entrevistar o Marcelo Freixo (PSB) no Estúdio B, na quarta-feira (23) o jornalista Marlon Brum resgatou o antigo ofício do pré-candidato ao governo do Rio. E arrancou risos da plateia ao perguntar se ele passaria o "aluno" Cláudio Castro de ano.

O deputado federal claro, não perdeu a oportunidade de partir para cima do adversário. Disse que não só o reprovaria, como deixaria em dependência.